В Барнауле завершился мотосезон - фоторепортаж altapress.ru

Сегодня по городу проехала гигантская колонна мотоциклистов в честь закрытия сезона.

Байкеры двигались от пляжа "Водный мир" до железнодорожного вокзала и назад через с. Фирсово.

Ранее барнаульские байкеры собрались на стадионе "Коммунальщик", чтобы установить рекорд.