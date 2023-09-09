В Барнауле завершился мотосезон - фоторепортаж altapress.ru

Байкеры двигались от пляжа "Водный мир" до железнодорожного вокзала и назад через с. Фирсово.
Ранее барнаульские байкеры собрались на стадионе "Коммунальщик", чтобы установить рекорд.
Сегодня по городу проехала гигантская колонна мотоциклистов в честь закрытия сезона.
Байкеры двигались от пляжа "Водный мир" до железнодорожного вокзала и назад через с. Фирсово.
Ранее барнаульские байкеры собрались на стадионе "Коммунальщик", чтобы установить рекорд.
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