В Барнауле вводят новую транспортную схему - с выделенками, но без маршруток

Первый шаг новой транспортной схемы в Барнауле уже сделан - появились выделенные полосы для автобусов и трамваев, которые, вероятно, останутся даже после реконструкции моста по пр. Ленина.

Меньше маршруток

Новую комплексную схему транспортного обслуживания населения разработали еще в прошлом году, передает "Толк".

Причем с использованием научного подхода - подготовкой занимался Центр экономики инфраструктуры.

Эксперты проанализировали действующие транспортную сеть и дорожную инфраструктуру, учитывая прогнозируемый "переезд" населения в спальные районы города, а также ежедневную миграцию в промзоны и места притяжения.

Так, основной идеей стала оптимизация маршрутной сети и увеличение доли электротранспорта. Что касается автобусов, специалисты предлагают свести долю малых автобусов к минимуму и сделать упор на транспорт большого и среднего класса.

Маршрутки же должны обслуживать те дороги, где есть ограничение по габаритам и незначительный пассажиропоток.

Новые большие автобусы в Барнауле. barnaul.press

Перегруженность транспорта

Также благодаря новой транспортной схеме уже появились выделенные полосы "А" - для автобусов и трамваев.

В администрации Барнаула рассказали, что горожане посчитали выделенки очень удобными - многие пересели на маршрутки и автобусы. Но вместе с тем транспорт столкнулся с проблемой перегруженности.

В связи с этим кстати будет увеличение числа автобусов с большой вместимостью. Но это произойдет после реализации одного из следующих этапов.

Пока что власти Барнаула собираются организовать "автобусное предприятие для обслуживания муниципальных маршрутов регулярных перевозок".

Запустить его планируют во втором квартале 2024 года на базе Горэлектротранса для обслуживания маршрутов №1 и №10. Город для этого закупит 41 большой автобус.

Новые большие автобусы в Барнауле. barnaul.press

Десятки новых остановок

Также в рамках новой схемы проходит масштабная работа по модернизации всей системы общественного транспорта.

Так, например, продлят троллейбусную линию по ул. Взлетной. Изменят схемы движения действующих маршрутов, которых сейчас 79, чтобы максимально обеспечить транспортную доступность для жителей отдельных микрорайонов Барнаула.

А также появится как минимум 91 новый остановочный пункт.

Ранее в Барнауле возобновили продажу школьных и студенческих транспортных карт.