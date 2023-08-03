4 августа
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Жизнь

В Барнауле второй раз похищают медведя

Плюшевого медведя с фотозоны на ул. Солнечная Поляна, 81 уже второй раз похищают прохожие, сообщают в соцсетях.

Мужчина украл медведя.
Мужчина украл медведя.
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Фотозона находится возле цветочного магазина Don Buton в ЖК "Лапландия".

На запись видеокамер попал взрослый мужчина, который, не скрываясь, подошел к магазину, забрал игрушку и спокойно ушел.

Напомним, что медведя уже похищали подростки. Это случилось в конце марта. Преступление также попало на камеры видеонаблюдения.

Сотрудники магазина тогда признались, что игрушку не так жалко, как потерянных молодых людей.

Однако после публикации в соцсетях детей замучила совесть, и они вернули мишку на место, помахав руками в ту самую камеру.

Остается надеяться, что мужчина поступит так же и вернет чужое имущество.

Ранее барнаулец угнал Land Cruiser и потратил деньги с украденных банковских карт.

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