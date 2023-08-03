В Барнауле второй раз похищают медведя

Фотозона находится возле цветочного магазина Don Buton в ЖК "Лапландия".
На запись видеокамер попал взрослый мужчина, который, не скрываясь, подошел к магазину, забрал игрушку и спокойно ушел.
Напомним, что медведя уже похищали подростки. Это случилось в конце марта. Преступление также попало на камеры видеонаблюдения.
Сотрудники магазина тогда признались, что игрушку не так жалко, как потерянных молодых людей.
Однако после публикации в соцсетях детей замучила совесть, и они вернули мишку на место, помахав руками в ту самую камеру.
Остается надеяться, что мужчина поступит так же и вернет чужое имущество.
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