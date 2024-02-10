В Барнауле все службы работают в режиме повышенной готовности

На территории города зарегистрировали порывы ветра до 20 м/с.

Пресс-служба мэрии сообщает, что в настоящее время зафиксировано 32 происшествия, 27 из которых уже устранили.

Из-за сильных порывов ветра происходит отключение электроэнергии. Так без света остались пригородные поселки Солнечная поляна, Лесной, Казенная Заимка, Плодопитомник. Россети Сибири — Алтайэнерго уже проводят работы.

Также были зафиксированы незначительные повреждения кровель и фасадов зданий, рекламных конструкций. Здесь работы проводят управляющие компании и собственники рекламных конструкций.

Все коммунальные службы города и ресурсоснабжающие организации сформировали аварийные бригады. Создали запас материалов для устранения возможных аварийных ситуаций, задействовано более 800 человек и 147 единиц техники.

Ранее сообщалось, что после оттепели и дождей в Алтайском крае ожидается похолодание до -23.

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