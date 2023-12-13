В Барнауле временно отключили несколько светофоров. Адреса

Светофоры отключат с 9:00 до 12:00 на следующих участках:
- пр-кт Строителей – ул.Челюскинцев;
- ул.Челюскинцев – ул.Молодежная;
- пр-кт Строителей, 54.
Ранее сообщалось, что барнаульцы жалуются на некорректную работу светофоров.
В связи с проведением плановых ремонтных работ на сетях электроснабжения 13 декабря временно отключат светофоры. Об этом сообщает администрация города.
Светофоры отключат с 9:00 до 12:00 на следующих участках:
Ранее сообщалось, что барнаульцы жалуются на некорректную работу светофоров.
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