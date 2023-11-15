В Барнауле временно отключили холодную воду. Адреса (обновленно)

Дома, которые затронуло повреждение:
- ул. Лютиковая 1-20;
- ул. Ковыльная 4, 49-133;
- ул. Огоньковая, 1-22;
- ул. Пионовая, 1-22;
- ул. Вербная, 1-14;
- ул. Шаховская, 1-66;
- ул. Зеленая, 1-35, 14-26;
- ул. Набережная, 1-10;
- ул. Карельская, 7-55 (нечетная сторона);
- пер. Северный, 4-11;
- пер. Мирный, 5-26;
- ул. Возрождения, 1-52;
- ул. Преображенская, 3-7, 6-12;
- ул. Невская, 2-6;
- ул. Парадная, 5-15, 4-8;
- ул. Лихая, 1-18;
- ул. Мозаичная, 6-15;
- ул. Архангельская, 1-8;
- ул. Талая, 1-16;
- ул. Туманная, 1-26;
- ул. Берестовая, 2-21;
- пер. Бульварный, 1-14;
- ул. Ромовая, 4-10.
Подвоз воды осуществляется по заявкам.
Ориентировочное время устранения повреждения — 15:00, сообщает Росводоканал Барнаул.
Повреждение устранили, водоснабжение восстановлено.
Ранее стало известно, где будут находиться снежные городки в Барнауле.