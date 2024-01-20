В Барнауле временно ограничена подача холодной воды. Адреса

Холодной воды нет по следующим адресам:
- ул. Аванесова, 46-78;
- ул. Присягина, 36, 40, 42;
- ул. Денисова, 1-120;
- ул. Веховского, 2-109;
- пер. Конева, 32 – 101;
- пер. Сычева, 28-49;
- пер. Корчагина, 3-20;
- ул. Тяптина, 1-28;
- ул. Фомина, 1-54;
- ул. Чайкиной, 1-22.
Подвоз воды осуществляется по заявкам.
Ориентировочное время устранения повреждения - 18:00.
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