В Барнауле временно изменят движение популярной маршрутки из-за перекрытия улицы

Ограничение продлится с 17 по 23 августа. Движение перекроют по всей ширине проезжей части возле дома №57 из-за ремонта теплосетей.
Из-за этого изменится и движение маршрута №18.
Автобус будет следовать от конечной с ул. Лазурной, по ул. 80-й Гвардейской Дивизии, затем по ул. Чеглецова, ул. Смирнова, ул. Петра Сухова и далее по маршруту.
Обратно - по ул. Петра Сухова, ул. Смирнова, ул. Чеглецова, ул. 80-й Гвардейской Дивизии и далее по маршруту.
Ранее дома в центре Барнаула вынужденно остались без горячей воды.