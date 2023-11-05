8 ноября
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Жизнь

В Барнауле временно изменится работа трамваев и троллейбусов

Трамвайные и троллейбусные маршруты временно изменены в связи с повреждением контактной сети и отсутствием энергии.

Трамвай.
Трамвай.
Горэлектротранс

Какие маршруты изменят:

Трамвайный маршрут №2: Докучаево - ул. Попова - пр. Космонавтов - Поток. Обратно тем же маршрутом.

Трамвайный маршрут №3: Докучаево - пр.Космонавтов - пр.Калинина - ул.С. Западная - ул.А. Петрова - ул.Попова - Докучаево. Обратно тем же маршрутом.

Трамвайный маршрут №7: Кордон - Змеиногорский тракт - пр.Красноармейский - ул.Анатолия - ул.Челюскинцев - ул.С.Армии - ул.А.Петрова - ул.Попова - Докучаево. Обратно тем же маршрутом.

Трамвайный маршрут №10: Докучаево - ул.Попова - ул.А.Петрова - ул.Малахова - пр.Космонавтов - ул.С.Западная - ул.А.Петрова - Докучаево.

Трамвайные маршруты №5, 9 работают без изменений.

Троллейбусный маршрут №7:
Дом Быта - пр.Ленина - ул.Матросова - ул.Юрина - ул.Малахова - Стадион.

Троллейбусные маршруты №1, 6 работают без изменений.

Ранее в Барнауле начал работать новый автобусный маршрут №99.

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