В Барнауле 20 водителей трамваев проходят подготовку для работы на белорусских вагонах

Известно, что обучают 20 человек, которые прошли отбор. На данный момент водители изучают устройство вагона и практикуются на городских маршрутах. Первые рейсы прошли по ул. Власихинской, Малахова, Попова и пр. Космонавтов.
Одна из участниц обучения отметила, что вагоны очень теплые и имеют хороший угол обзора. При этом новые трамваи бесшумны в работе.
Напомним, что каждый вагон обязан проехать по городским маршрутам под управлением стажеров не менее 50 км. После этого трамваи выйдут на маршруты №1 и №7.
Ранее сообщалось, что новые трамваи выехали на улицы Барнаула без пассажиров.
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