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Жизнь

В Барнауле в пожаре спасли 16 человек

В столице Алтайского края 15 января произошел пожар. К счастью, пострадавших нет.

Огонь. Пожар.
Огонь. Пожар.
CC0

МЧС Алтайского края сообщили, что по ул. Шевченко произошло возгорание в электрощитовой. В многоквартирном доме на первом этаже во время прибытия сотрудников уже было сильное задымление.

Эвакуация людей была организована по прибытии первого подразделения. Таким образом удалось спасти 16 человек, в их числе трое детей. 8 человек выбрались самостоятельно.

Личный состав в количестве 26 человек ликвидировали пожар на площади не более двух кв. метров. Также привлекалось шесть автоцистерн и автолестница.

Причиной пожара, вероятнее всего, стало нарушение правил монтажа электрооборудования.

Ранее мы сообщали, что в Бийске неизвестные подожгли автомобиль депутата городской думы.

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