В Барнауле в нескольких больницах ввели масочный режим и карантин

В минздраве края успокоили горожан, речь не идет о всеобщем карантине и масочном режиме. В настоящее время главврачи поликлиник и больниц самостоятельно принимают решение о запуске профилактических мер в своих организациях. Это может быть как и обязательное ношение масок для персонала и пациентов, так и ежедневная термометрия и обработка рук антисептиками.

На данный момент ограничения введены в городской больнице №10, перинатальном центре «ДАР» и онкологическом диспансере.

Общие ограничения введут только при условии постановления Роспотребнадзора, оно может появиться только при условии стабильно растущей заболеваемости ОРВИ и COVID-19.

Ранее мы писали о изменениях барнаульской поликлиники №14.