В Барнауле установили портреты погибших Пригожина и Уткина на танке в центре города

В Барнауле возле здания Российского Союза Ветеранов Афганистана люди установили на танке портреты погибших основателей ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина.

Рядом с Домом Афганцев появился танк. Люди поставили на него портреты основателей ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина, которые погибли в авиакатастрофе в Тверской области.

Также на танк установили флаг частной военной компании и плакат "Быть воином - жить вечно". Одни из людей возложили к портретам цветы.

Напоминаем, что вечером 23 августа разбился гражданский самолет Embraer в Тверской области. Рейс следовал из аэропорта Шереметьево в Санкт-Петербург.

На борту находились трое пилотов и семь пассажиров, все они погибли. В числе пассажиров были Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.