22 июня
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Жизнь

В Барнауле уничтожают дикорастущую коноплю

Дикорастущую коноплю в Барнауле уничтожат по 66 адресам, сообщает мэрия города.

Уничтожение конопли в Барнауле.
Уничтожение конопли в Барнауле.
barnaul.org

Уничтожать растение будут химическими и механическими способами с соблюдением санитарных норм.

Работы доверили "Горзеленхозу".

У подрядчика есть время до 30 июня. А до 31 августа он обязан не допустить повторного произрастания.

Итогом станет контроль качества уничтожения дикорастущей конопли.

Между тем газон барнаульского ЖК "Озон" зарос подозрительного вида травой.

Жильцы сообщают, что участок перед ЖК недавно вспахали и засеяли газоном. Однако вместо него в земле проросли растения, напоминающие коноплю.

Есть вероятность, что это Конопля сорная, которая произрастает в степях Южной Сибири. Ее распространение часто бывает очаговым.

Ранее плантацию конопли обнаружили в квартире жителя Новоалтайска.

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