20 сентября
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Жизнь

В Барнауле стартует отопительный сезон

Сейчас отопление начали давать только в социальных учреждениях по заявкам, сообщает СГК.

Отопление. Тепло. Батареи.
Отопление. Тепло. Батареи.
unsplash.com

Отмечается, что после 21 числа начнется подключение к теплу жилых домов.

Если после 22 сентября дома холодно, то следует обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ.

Однако, если там не смогли помочь, то можно позвонить на круглосуточную горячую линию:

  • Железнодорожный район – 62-56-95;
  • Индустриальный район – 47-51-83;
  • Ленинский район – 54-44-49;
  • Октябрьский район – 24-74-98;
  • Центральный район – 63-08-25;
  • диспетчерская служба СГК – 59-97-15.

Ранее началась подготовка к отопительному сезону в Барнауле - почему отключат горячую воду.

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