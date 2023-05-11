В Барнауле стало дороже похоронить человека

Мэр Барнаула подписал постановление о стоимости гарантированных погребальных услуг для горожан - она повысилась почти на тысячу рублей по сравнению с прошлым годом, сообщает " Банкфакс ".

Новая стоимость социальных похорон составит 8,9 тыс. рублей.

Перечень предоставляемых для погребения услуг при этом не изменили. В него входит оформление необходимых документов, доставка гроба и других необходимых атрибутов, транспортировка тела на кладбище или в крематорий и само погребение.

В 2022 году точно такой же набор услуг оценивали в 8 тыс. рублей.

Индексация происходит практически ежегодно. Так, в 2021 году стоимость процесса составляла 7 тыс. 389 рублей.

Стоит отметить, что услуги гарантированных похорон по такой цене действуют в отношении покойников, у которых нет ни родственников, ни законных представителей.

Ранее стало известно, что барнаульское кладбище увеличат почти в два раза. Новомихайловское кладбище в Барнауле расширят тремя новыми участками площадью 115 га.