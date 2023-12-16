16 декабря
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Жизнь

В Барнауле состоялось открытие парка "Центральный"

В изменениях парка ему помогли поддержка 4 тыс. горожан и участие в нацпроекте "Жилье и городская среда".

Обновленный "Центральный" парк.
Обновленный "Центральный" парк.
Telegram-канал "Барнаул"

"Барнаул" сообщил что изменилось в Центральном парке города:

  • Заменили асфальтовое и плиточное покрытие, а также установили пандус и ограждение со стороны ул. Ползунова;

  • появилось много новых малых архитектурных форм, например: кольца-качели, скамейки, фотозоны и амфитеатр;

  • обновили детскую площадку, напольное покрытие на которой резиновое, безопасное.

  • главной изюминкой парка стал фонтан, действие которого можно будет увидеть летом. Он будет гореть разноцветными огнями;

  • Более 30 новых деревьев высадили в парке, оборудовали две велопарковки, установили 80 урн, некоторые из которых рассчитаны на раздельный сбор мусора и установили новый комфортный теплый туалет;

  • Освещение в парке дополнили 100 фонарями, а безопасность обеспечивает 27 камер видеонаблюдения.

Ранее мы сообщали, что фестиваль "Алтайская зимовка" все-таки может состояться.

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