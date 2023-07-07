8 июля
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Жизнь

В Барнауле реконструируют историческое здание "Дом купца Полякова"

Заказ на реставрацию и модернизацию объекта культурного наследия Барнаула появился на портале "Госзакупок" 6 июля, сообщает "Катунь 24".

Торговый дом купца И. И. Полякова.
Торговый дом купца И. И. Полякова.
barnaulheritage.ru

"Дом купца Полякова" на пр. Ленина, 14 построили в 1913 году. Сейчас здание известно как универмаг "Красный".

Магазин торгового дома Полякова открылся именно как промтоварный.

Во время крупного барнаульского пожара 2 мая 1917 года здание, в отличие от многих других, пострадало минимально.

С декабря 1918 года здесь располагался лазарет. А в 1920 году здание национализировала советская власть, и до конца 1970-х его частично использовали под медицинские учреждения.

Торговый дом купца И. И. Полякова.
Торговый дом купца И. И. Полякова.
barnaulheritage.ru

"Дом купца Полякова" реконструировали несколько раз. В 2006 году - полномасштабно, восстановив исторический облик.

И вот здание собираются реконструировать вновь. На это готовы потратить 2 млн 214 тыс. 889 руб.

Подрядчик должен собрать разрешительные документы, провести инженерные исследования, разработать проектную документацию с учетом архитектурных решений для интерьеров и пройти историко-культурную экспертизу.

Победителю аукциона также предстоит обследовать техническое состояние здания в соответствии с ГОСТом и предоставить результаты заказчику.

Ранее власти заявили о скором окончании реконструкции моста по пр. Ленина.

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