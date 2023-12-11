В Барнауле птицы примерзают к деревьям

Так, очевидцы обнаружили на ветке дерева примерзшую ворону.
Вероятно, птица хотела поесть, но мороз быстро сковал ее.
Ранее в Республике Алтай столбики термометров опустились до -58 градусов
Морозы в Барнауле не щадят даже птиц, сообщают подписчики сообщества "Инцидент Барнаул".
Так, очевидцы обнаружили на ветке дерева примерзшую ворону.
Вероятно, птица хотела поесть, но мороз быстро сковал ее.
Ранее в Республике Алтай столбики термометров опустились до -58 градусов
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