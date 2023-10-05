В Барнауле прямо в центре города заметили змею.

Отмечается, что обычно змеи просыпаются только весной, когда столбик термометра поднимается до 6 градусов тепла.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае девушка пострадала от укуса белки.
На площади Ветеранов маленький уж искал себе укрытие на зиму. Об этом сообщила участница сообщества «Инцидент Барнаул».
Отмечается, что обычно змеи просыпаются только весной, когда столбик термометра поднимается до 6 градусов тепла.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае девушка пострадала от укуса белки.
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