В Барнауле пройдёт ряд бесплатных мероприятий для детей участников СВО

В рамках социального проекта «Праздник в каждый дом» в Барнауле пройдут бесплатные мероприятия для детей, которые проведут студенты Алтайского филиала Президентской академии. Планируется проведение бесплатных мероприятий для детей участников специальной военной операции по трём направлениям: творческое, научное и спортивное.