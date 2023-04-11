12 апреля
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Жизнь

В Барнауле проверяют состояние городских дамб

В Барнауле продолжают проводить противопаводковые мероприятия, сообщает городская мэрия.

В Барнауле проверяют состояние городских дамб.
В Барнауле проверяют состояние городских дамб.
barnaul.org

11 апреля в Ленинском районе проверили работоспособность дамбы на реке Ляпиха, СНТ «Обь-2» (Гоньба, пер. Ручейный, 1д).

На место выехали специалисты комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула и городского управления ГОЧС.

Также в осмотре участвовали служащие администрации Ленинского района и Научногородокской сельской администрации.

Специалисты осмотрели шлюз-регулятор гидротехнического узла и убедились, что он работает в штатном режиме.

«Поскольку пиковый период сброса талых вод уже прошел, затворы установлены на летний режим работы», — добавили в мэрии.

Проверили и другое гидротехническое сооружение на реке Ляпиха (автодорога Барнаул — Научный городок, село Гоньба, улица Речная, 7а).

Согласно заключению комиссии, оба сооружения находятся в работоспособном состоянии. Талая вода пройдет без осложнений.

Ранее в Нагорном парке выявили частичные повреждения территории.

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