19 января
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Жизнь

В Барнауле проведут акцию памяти прорыва блокады Ленинграда. Что там будет и где пройдет

В течении трех дней (18, 19, 20 января) на улицах Барнаула пройдут акции, приуроченные к годовщине прорыва блокады Ленинграда. Об этом сообщает администрация города.

Презентация "Блокада Ленинграда".
Презентация "Блокада Ленинграда".
АГАКИ.

Горожанам раздадут информационные материалы о блокаде Ленинграда, а также расскажут о символе ленинградцев — кусочках блокадного хлеба. Во время блокады Ленинграда норма выдачи хлеба составляла 125 граммов.

Адреса, где пройдут акции:

  • 18 января акция будет проходить с 15:00 на Ленинградской аллее рядом с ул. Антона Петрова.
  • 19 января с 11:00 — на пл. Советов, возле знака «Нулевой километр».
  • 20 января — с 12:00 на Аллее ветеранов возле кинотеатра «Мир».

В 2024 году в России отмечается 80-летие полного освобождения города не Неве от блокады.

Ранее altapress.ru рассказывал, как жили, работали, воевали и умирали в блокадном Ленинграде.

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