В Барнауле прошёл один из крупнейших бизнес-форумов Алтайского края, который собрал 500 гостей

Среди них были:

Валерий Покорняк (основатель крупного холдинга и бренда макарон «Granmulino»);

Алексей Куреленок (создатель проекта «Barnaul 22»);

Дмитрий Линьков, стоящий за популярным брендом «Dimmy Yammy»;

﻿Станислав Кадров (сеть кофеен FreeMan's, Центральная кофейня);

﻿﻿Андрей Яковлев (основатель холдинга «Агроном»);

Алина Крайнова (основательница сети магазинов «Krainova shop»);

﻿﻿Айнура Субханкулова (свадебный организатор, входящий в топ-3 лучших агентств Сибири и Дальнего Востока);

﻿﻿Алла Гефке (владелица и идейный вдохновитель кондитерской премиум-класса, более 10 лет на рынке).

Организаторы также пригласили секретного спикера, которым оказался Павел Палагин — эксперт по развитию мозга. Он привлек внимание гостей и впечатлил их.

Форум стал площадкой для активных обсуждений и потока новых идей, гостей окружала атмосфера вдохновения!

Генеральным партнером форума выступил автосалон «Сибирь-Авто» , а среди партнеров и спонсоров — такие компании, как: «2GIS», «Barnaul 22», «Бизнес FM», «DigitUp agency», «Dimmy Yammy», «Smart logistic», «Агроном», «Кондитерская Аллы», «Гефке», «Эко отель Чемал», «Тигирецкая вода», «Aroma group», бухгалтерский центр «Ажур».

Организатором форума выступило бизнес сообщество «Man from Siberia»

Это событие произвело огромное впечатление на всех присутствующих, оставив незабываемые эмоции и новые знакомства для развития бизнеса и личностного роста!

И это только начало — впереди еще множество возможностей и новых горизонтов для освоения!

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