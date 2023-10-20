В Барнауле пропал высокий кареглазый мужчина в болотной куртке

Мужчине 34 года. Рост 184, волосы русые, глаза карие, телосложение среднее.

В день пропажи на нем была куртка болотного цвета, серые спортивные штаны, черные кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.