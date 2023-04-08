В Барнауле продолжают очистку тротуаров, лестниц и пешеходных дорожек.

Ночью 8 апреля в городе упала температура воздуха и выпал снег.
Утром дорожная служба локально обрабатывала противогололедными средствами лестничные спуски и подъемы на ул. Попова, Малахова, Космонавтов, пр. Ленина (в районе Нового рынка).
Тракторы со щетками промели тротуары на пр. Ленина и Комсомольском, ул. Титова, Павловском тракте и других пешеходных участках.
Сегодня на улицах города работают 111 дорожных рабочих и 38 единиц техники.
Ранее в Барнауле приводили в порядок остановки, тротуары и улицы.