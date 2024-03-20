В Барнауле продолжается онлайн-голосование за объекты благоустройства в 2025 году

В Барнауле продолжается всероссийское голосование по выбору общественных территорий города для благоустройства в 2025 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Волонтеры рассказывали жителям Барнаула о территориях, за которые можно отдать голос во всероссийском голосовании по выбору общественных территорий города для благоустройства в 2025 году.

Алтайский край в четвертый раз принимает участие во всероссийском голосовании, в рамках которого жители выбирают, какие парки, скверы, площади и другие общественные территории необходимо благоустроить в первую очередь. В этом году на голосование вынесено 182 общественные территории в 41 муниципальном образовании края. Из них предстоит выбрать 55 — их будем приводить в порядок в 2025-м году. Сделать свой выбор можно до 30 апреля. Такое право есть у всех жителей края с 14 лет, — сообщил Губернатор края Виктор Томенко в своих социальных сетях.

Напомним, в этом году в список для голосования вошло 37 общественных пространств, в том числе по обращению инициативной группы жителей в перечень был добавлен новый объект — территория за торговым центром «Европа» (ул. Шумакова, 9). Также у жителей есть возможность выбрать один из двух дизайн-проектов второго этапа благоустройства территории парка имени Ленина.

С 15 по 17 марта барнаульцы принимали личное участие в выборе объектов для благоустройства. В эти дни в городе работали специальные пункты для голосования, где находились волонтеры. Они рассказывали жителям о территориях, за которые можно отдать голос, а также помогали проголосовать.

В настоящий момент в голосовании приняли участие более 4,5 тысяч человек. Лидером является территория за торговым центром «Европа» (ул. Шумакова, 9), её поддержали более 1600 барнаульцев. На втором месте сквер по улице Аванесова в Центральном районе — за него отдали голос более 700 человек. На третьем месте — Зеленый сквер за Государственным художественным музеем Алтайского края на площади Октября, за него отдали более 200 голосов.

В голосовании за дизайн-проект второго этапа благоустройства парка имени Ленина побеждает второй проект, по которому предполагается продолжение формирования и благоустройства пешеходных дорожек, ведущих к улицам Островского и Ленинградской. Его поддержали более 370 барнаульцев.

Голосование продлится до 30 апреля, принять участие смогут все барнаульцы, достигшие 14-летнего возраста. Отдать свой голос можно на странице za.gorodsreda.ru – посредством авторизации через портал «Госуслуги», а также с помощью волонтёров.

Напоминаем адреса общественных территорий

Зеленая зона по улице Молодежной, 15 (зеленая зона рядом с краевым театром драмы имени В.М. Шукшина) Зеленая зона между домами №21 и 25 по проспекту Строителей Аллея по улице Георгиева, от Павловского тракта до улицы Энтузиастов Сквер «Победы» по улице Новосибирской, 16в Сиреневый бульвар (улица Сиреневая, 7) Зеленая зона по улице Юрина (от дома №48 по улице Островского до дома №291 по улице Юрина) Зеленая зона, расположенная между домами №190, 194, 200 по улице Антона Петрова Зеленая зона, расположенная между домами №17, 19 по улице Германа Титова Сквер Пушкина Аллея «Малахитовая», расположенная по улице 50 лет СССР, 27а Сквер, расположенный по адресу: улица 50 лет СССР, 29 Сквер «40-летия Победы», расположенный по улице Георгиева, 32 Сквер «Кристалл», расположенный по улице Малахова, 177е Площадь Маршала Жукова Зеленая зона, расположенная по улице Попова напротив дома №98 по улице Антона Петрова Аллея по улице Малахова (от улицы Юрина до улицы Антона Петрова) Зеленая зона по проспекту Космонавтов (от проспекта Ленина до улицы Попова) Бульвар Медиков, расположенный по улице Юрина, 166а Зеленая зона по улице Юрина (от улицы Попова до улицы Солнечная Поляна) Зеленая зона, расположенная по улице Смирнова (от улицы Северо-Западной до улицы Петра Сухова) Сквер, расположенный в границах улиц Германа Титова, Эмилии Алексеевой, 80 Гвардейской Дивизии, Западной 5-й Демидовская площадь Сквер, расположенный по улице Аванесова (от переулка Пожарного до переулка Присягина) Зеленая зона от дома №33 по проспекту Строителей до переулка Ядринцева Зеленая зона по улице Малахова, 113 Зеленая зона по улице Малахова, 116 Зеленая зона, расположенная у здания по улице Молодежной, 5 Обской бульвар Проезд Полюсный от переулка Ядринцева до дома №93 по проезду Полюсному Аллея «Радужная», расположенная по Малому Павловскому тракту от улицы Шумакова до улицы Панфиловцев Зеленая зона, расположенная по улице Лазурной, 4 Площадь Народная, расположенная по улице Попова, 88а Сквер «Ротонда», расположенный у здания по проспекту Комсомольскому, 73 Зеленая зона, расположенная между домами №55а и №67 по проспекту Красноармейскому Зеленый сквер (территория, расположенная за Краевым художественным музеем Алтайского края на площади Октября) Сквер, расположенный по улице Шумакова, 17 Зеленая зона, расположенная в границах земельных участков по улице Антона Петрова, 221 е, ж, л, улице Ленинградской, 1, 5а, улице Энтузиастов, 12 (бывший парк культуры и отдыха имени В.И.Ленина)

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