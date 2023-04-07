10 апреля
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Жизнь

В Барнауле приводят в порядок остановки, тротуары и улицы

В рамках акции «чистый четверг» 6 апреля рабочие «Автодорстроя» начали приводить в порядок остановки, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Дорожная служба Барнаула приводит в порядок остановки, улицы и тротуары.
Дорожная служба Барнаула приводит в порядок остановки, улицы и тротуары.
barnaul.org

От объявлений очистили остановки на Павловском тракте, пр. Калинина, ул. Энтузиастов, Попова, Профинтерна, Воровского, Сизова и Малахова.

На участке пр. Ленина (от Нового рынка до пл. Баварина), на пр. Комсомольском (от ул. Димитрова до ул. Льва Толстого) и на Павловском тракте остановки помыли.

Тротуары рабочие подметали на 18 улицах, пр. Красноармейском и Социалистическом, пл. и Сахарова, а также в районе нового рынка.

«Продолжается уборка и вывоз мусора, очистка придорожных лотков от грунтовых наносов, очистка остановочных карманов и подходов к пешеходным переходам от сметы и мусора», — отметили в мэрии.

Всего на дорогах работали 125 дорожных рабочих и 90 спецмашин.

Ранее улицы и тротуары Барнаула очищали от мокрого снега.

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