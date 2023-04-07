В Барнауле приводят в порядок остановки, тротуары и улицы

От объявлений очистили остановки на Павловском тракте, пр. Калинина, ул. Энтузиастов, Попова, Профинтерна, Воровского, Сизова и Малахова.
На участке пр. Ленина (от Нового рынка до пл. Баварина), на пр. Комсомольском (от ул. Димитрова до ул. Льва Толстого) и на Павловском тракте остановки помыли.
Тротуары рабочие подметали на 18 улицах, пр. Красноармейском и Социалистическом, пл. и Сахарова, а также в районе нового рынка.
«Продолжается уборка и вывоз мусора, очистка придорожных лотков от грунтовых наносов, очистка остановочных карманов и подходов к пешеходным переходам от сметы и мусора», — отметили в мэрии.
Всего на дорогах работали 125 дорожных рабочих и 90 спецмашин.