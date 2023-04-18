В Барнауле придумали, как уменьшить количество пробок за 52 млн рублей

Оборудование для создания интеллектуальной транспортной системы в Барнауле установят в 2023 году, сообщают в мэрии.

Подрядчиком стал «Ростелеком». На работы выделят порядка 52 млн рублей.

С помощью системы можно будет автоматизировать управление дорожным движением в Барнауле.

Для этого подрядчик модернизирует 27 светофоров и установит две станции метеомониторинга, которые помогут быстрее устанавливать небезопасные из-за погоды участки дороги.

Также специалисты с помощью детекторов будут получать оперативную статистику о транспортном потоке. На этой основе внесут изменения в работу светофоров.

Кроме того, система позволит установить оптимальное время для пропуска транспорта и пешеходов в зависимости от разных факторов: времени суток, интенсивности потока, климатических условий.

Предположительно, все это должно помочь уменьшить количество пробок в городе.

Ранее из-за снегопада Барнаул застрял в 8-балльных пробках.