17 сентября
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Жизнь

В Барнауле появляются новые способы для безналичного расчета в автобусах

В конце августа поступили в продажу транспортные брелоки, сообщают в мэрии города.

Банковская карта. Терминал.
Банковская карта. Терминал.
СС0

К сожалению тарифы, например, пенсионные и школьные, установить нельзя из-за проблем с идентификации владельца.

Такой брелок можно приобрести в киосках «Лига Пресс», «Роспечать-Алтай» или «Союзпечать-Алтай».

Такие же правила распространятся и на транспортные браслеты. Чтобы оплатить проезд, нужно поднести к терминалу руку с браслетом.

Все нововведения значительно делают проезд проще.

Отмечается, что с февраля доступно приложение, где можно пополнять баланс карточки.

Подробнее ознакомиться с информацией можно тут.

Ранее сообщалось, что из-за "Алтайской регаты" временно ограничат проезд транспорта в районе Гребного канала.

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