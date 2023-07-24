27 июля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

В Барнауле показали "сплав" машин по Ленинскому проспекту после дождя

Ливневые канализации не выдержали даже на центральном проспекте города в минувшие выходные, передает Barnaul 22.

Последствия ливней в Барнауле.
Последствия ливней в Барнауле.
barnaulgorod

Весь немалый проспект превратился в реку, а Барнаул - в Венецию, как шутят в сети.

Все произошло в районе одного из магазинов сети "Океан", где продают морепродукты. Очевидцы пошутили, что дорога соответствует названию магазина.

В соцсетях также поделились и другими последствиями непогоды на выходных.

Так, например, в реку превратились дороги на перекрестке ул. Шумакова и Балтийской, на ул. Георгиева, на пересечении ул. Островского с Антона Петрова, на пересечении ул. Малахова и Павловского тракта и на многострадальной ул. Попова.

А еще в Алтайском крае бушевали молнии, устроив пожары в лесах и в домах. Не обошлось и без рухнувших деревьев.

Ранее тайную жизнь заповедной тайги раскрыли алтайские исследователи.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость