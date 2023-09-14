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Жизнь

В Барнауле перекроют дорогу по ул. Микронной

С 18 сентября по 10 октября временно перекроют движение транспорта по всей ширине проезжей части ул. Микронной, сообщает администрация Барнаула.

Ремонт дорог.
Ремонт дорог.
Фото: Дмитрий Лямзин.

На участке будут проведут работы по строительству канализационного коллектора.

Участников дорожного движения просят быть внимательными и выбирать маршруты объезда заранее.

Ранее в Барнауле с 18 августа перекрыли движение на пр. Ленина.

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