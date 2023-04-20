В Барнауле отремонтируют Вечный огонь почти за 2,5 млн рублей

Информация о готовящейся реконструкции Вечного огня у музея боевой славы появилась на портале госзакупок.

В Барнауле реконструируют газоснабжение Вечного огня у музея боевой славы, известном как Дом Афганцев. Согласно информации портал госзакупок, на данный момент срок подачи заявок завершился.

Теперь заявки подрядчиков должна рассмотреть специальная комиссия.

Стоимость контракта оценивается в 2 млн 406 тыс. рублей. Протяженность газопровода, нуждающегося в реконструкции, составляет 121,4 м.

Выполнить все работы подрядчику предстоит до 29 декабря 2023 года.

Ранее altapress.ru рассказывал, что барнаульская строительная компания «Век-Строй» признана победителем электронного конкурса на реставрацию и приспособление под музей исторического здания, известного как Дом Афганцев.