21 апреля
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Жизнь

В Барнауле отремонтируют Вечный огонь почти за 2,5 млн рублей

Информация о готовящейся реконструкции Вечного огня у музея боевой славы появилась на портале госзакупок.

"Дом афганцев" после пожара.
"Дом афганцев" после пожара.
Анна Зайкова

В Барнауле реконструируют газоснабжение Вечного огня у музея боевой славы, известном как Дом Афганцев. Согласно информации портал госзакупок, на данный момент срок подачи заявок завершился.

Теперь заявки подрядчиков должна рассмотреть специальная комиссия.

Стоимость контракта оценивается в 2 млн 406 тыс. рублей. Протяженность газопровода, нуждающегося в реконструкции, составляет 121,4 м.

Выполнить все работы подрядчику предстоит до 29 декабря 2023 года.

Ранее altapress.ru рассказывал, что барнаульская строительная компания «Век-Строй» признана победителем электронного конкурса на реставрацию и приспособление под музей исторического здания, известного как Дом Афганцев.

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