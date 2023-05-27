В Барнауле отпраздновали День рождения ямы

Местные жители уже жаловались в администрацию Ленинского района.
Чиновники обещали подать в суд в 2022 году, но до сих пор медлят.
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Находчивые и уставшие от бездорожья барнаульцы вышли на улицу, чтобы отпраздновать день рождения ямы, которую не зарывают уже год на ул. Кащеевой, 19.
Местные жители уже жаловались в администрацию Ленинского района.
Чиновники обещали подать в суд в 2022 году, но до сих пор медлят.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter