28 мая
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Жизнь

В Барнауле отпраздновали День рождения ямы

Находчивые и уставшие от бездорожья барнаульцы вышли на улицу, чтобы отпраздновать день рождения ямы, которую не зарывают уже год на ул. Кащеевой, 19.

Воздушные шары, праздник, день рождения.
Воздушные шары, праздник, день рождения.
pixabay.com/

Местные жители уже жаловались в администрацию Ленинского района.

Чиновники обещали подать в суд в 2022 году, но до сих пор медлят.

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