В Барнауле отметят Медовый Спас и День пчеловода

На площади Сахарова представят более тридцати видов меда. Там же выступят известные музыкальные и танцевальные коллективы края, пройдут конкурсные программы.
Официальное открытие планируют в 11:00.
Самым зрелищным станет Медокачка. Это павильон, в котором покажут процесс откачивания меда.
Также на праздник привезут наблюдательный улей со стеклянными стенками, чтобы смотреть на пчел.
Завершением программы праздничного мероприятия станет розыгрыш лотереи "Медовый запас"
Праздник также пройдет в Бийске, Заринске, Рубцовске.
Ранее мы писали, как изменились цены на ярмарочный мед в Барнауле.