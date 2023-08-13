В Барнауле отметят Медовый Спас и День пчеловода

В Барнауле 14 августа пройдет 13-й краевой праздник "Медовый Спас на Алтае", приуроченный к Дню пчеловода Алтайского края. Об этом рассказали в Алтайпищепроме.

На площади Сахарова представят более тридцати видов меда. Там же выступят известные музыкальные и танцевальные коллективы края, пройдут конкурсные программы.

Официальное открытие планируют в 11:00.

Самым зрелищным станет Медокачка. Это павильон, в котором покажут процесс откачивания меда.

Также на праздник привезут наблюдательный улей со стеклянными стенками, чтобы смотреть на пчел.

Завершением программы праздничного мероприятия станет розыгрыш лотереи "Медовый запас"

Праздник также пройдет в Бийске, Заринске, Рубцовске.

Ранее мы писали, как изменились цены на ярмарочный мед в Барнауле.