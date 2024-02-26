В Барнауле открывают сезон весенних продовольственных ярмарок. Адреса

В субботу, 2 марта, в Барнауле начинается сезон весенних продовольственных ярмарок. Об этом сообщает администрация города.

Ярмарки организуют в каждом районе города.

Адреса

Железнодорожный район - пр-кт Ленина, 71;

Индустриальный район - ул.Энтузиастов, 12в (Парк спорта Алексея Смертина);

Ленинский район - ул. Попова, 86 (пл.Народная);

Октябрьский район - ул.Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);

Центральный район - пр-кт Красноармейский, 36; ул.Чайковского, 21а.

На ярмарке будет большой ассортимент мяса, колбасных изделий. Также там можно будет приобрести овощи, фрукты и т.д.

Площадки будут открыты с 10:00 до 14:00.

Ранее сообщалась, что в Барнауле и пригороде прошли продовольственные ярмарки.

Самое важное - в нашем Telegram-канале