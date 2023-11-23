24 ноября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

В Барнауле открыли завод по переработке кедрового ореха и производству элитных масел

"Дар Алтая" открыл завод в столице Алтайского края. Производственное помещение было построено с нуля.

Ярмарка в "Дары Алтая" в Тальменском районе.
Ярмарка в "Дары Алтая" в Тальменском районе.
altairegion22.ru

На официальном сайте региона сообщили о открытии завода по переработке кедрового ореха и производству элитных масел. Раньше компания работала на арендуемых площадях.

"Дар Алтая" работает под торговой маркой "Сибирский продукт" уже больше 20 лет.

Директор предприятия Людмила Подколзина рассказала, что в строительство вложили около 6 млн рублей, в их числе кредитные средства, которые компания получила на льготных условиях с помощью Алтайского фонда поддержки малого и среднего предпринимательства.

В силу расширения производства мощности по переработке кедрового ореха составят более 300 тонн в неделю.

В краевом управлении по пищевой, перерабатывающей фармацевтической промышленности и биотехнологиям, открытие такой производственной базы позволяют самостоятельно осуществлять весь процесс производства продукции.

С ростом территории, пришлось увеличить и коллектив сотрудников, создали дополнительные рабочие места и открыли новый цех.

Теперь производство будет абсолютно безотходным, ведь кедровую скорлупу будут использовать в качестве топлива для собственной котельной.

Людмила Подколзина также отметила, что "Дар Алтая" планирует запустить производство фиточая и бальзамов.

Ранее мы рассказывали, как в Барнауле наградили победителей престижного конкурса качества.



Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость