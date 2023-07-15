15 июля
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Жизнь

В Барнауле открыли выставку Зураба Церетели. Что там можно увидеть

В ГХМАК открыли выставку президента Российской Академии художеств, Народного художника России Зураба Церетели. В экспозиции — 58 произведений живописи и 10 бронзовых скульптур.

Выставка Церетели.
Выставка Церетели.
ГХМАК

Экспонаты для выставки Художественному музею Алтайского края предоставила Российская Академия художеств.

"Все работы, которые увидят посетители музея на выставке "Живопись монументалиста", созданы автором в 2000-х и 2010-х годах. Они посвящены друзьям, знакомым и обобщенным образам современников. Женская красота и мужские характеры, традиции и современность, праздники и обыденная повседневность – ключевые сюжеты полотен. Дополняет экспозицию живописи серия бронзовых скульптур "Горожане", в которой запечатлены воспоминания художника о родном городе Тбилиси", – рассказывают в ГХМАК.

Выставка Церетели.
Выставка Церетели.
ГХМАК

Одну из работ, представленных на выставке, художник передал алтайскому музею в дар.

"Несколько лет назад Церетели уже дарил музею свою эмальерную работу. Поэтому солнечный, яркий натюрморт станет уже вторым произведением автора, пополнившим наше собрание", – отметили в ГХМАК.

Выставка "Живопись монументалиста" будет работать в музее до 20 августа.

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