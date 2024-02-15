В Барнауле отключили холодную воду. Адреса

Холодное водоснабжение ограничили по адресам:

ул. Краевая, 247, 255, 257, 259,

ул. Семипалатинская, 176-188,

пр-зд Интернатский, 4-32,

ул. Мичурина, 40-44, 43-57,

ул. Кутузова, 130-262.

Ранее жителям Барнаула перекрыли воду. Жильцы дома по улице Южные Мастерские, 6 пожаловались на ужасное отношение.

Со слов жильцов, 1 февраля частный предприниматель, с территории которого происходит подача холодной воды в дом, перекрыл кран водоснабжения дома. Он заявил, что идет повышенный расход.

Теперь жители дома, где проживает всего четыре человека, два из которых пенсионеры, вынуждены ходить за водой на колонку. При этом она располагается через две трамвайные остановки.

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