10 апреля
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Жизнь

В Барнауле освятили бывший планетарий

Чин великого освящения Крестовоздвиженской церкви Барнаула прошел 8 апреля.

В Барнауле освятили бывший планетарий.
В Барнауле освятили бывший планетарий.
Федор Клименко

Его возглавил митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий со служением настоятеля Крестовоздвиженского храма архимандрита Илариона Морозова, протоиерея благочинного Барнаульского округа Андрея Басова, секретаря барнаульской епархии протоиерея Георгия Крейдуна и других священнослужителей.

В церкви собрались десятки людей. Это первая служба внутри храма после того, как внутри больше 70 лет лет находился планетарий.

Напомним, что алтайский митрополит провел первую службу в храме 28 сентября 2022 года. 18 ноября накупольный крест освятил митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.

Ранее в Барнауле демонтировали колонны у здания бывшего планетария.

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