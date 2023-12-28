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Жизнь

В Барнауле очищают улицы после снегопада

В ночь с 27 декабря по 28 декабря столицу Алтайского края настиг снегопад, поэтому работа дорожной техники усиленно нацелилась на уборку его последствий.

Уборка снега 19 апреля 2023.
Уборка снега 19 апреля 2023.
barnaul.org

Как сообщают в "Барнаул", ночью на дороге работало порядка 132 единиц техники. В день их сменили 89 машин и 125 дорожных рабочих.

Тротуары прометают на улицах: Димитрова, Молодежная, Пионеров, Советская, Профинтерна, Сизова, Аносова, Кавалерийская, Шукшина, Попова, Солнечная поляна и др.

Также ведется посыпка тротуаров на пр. Строителей и Социалистическом, ул. Молодежная, Антона Петрова, Новосибирская, Мамонтова, Попова, Островского, Юрина, Сибирская, Магистральная, Научный городок и др.

Снег продолжают вывозить на улицах: Профинтерна, Сизова, Шевченко, Путиловская, Глушкова, Чудненко, Чеглецова, Горно-Алтайская и др.

Пешеходов и автомобилистов просят быть осторожнее на дорогах и тротуарах, а также уважительно относится к работе дорожной техники.

Ранее мы сообщали, что пробки сковали Барнаул во второй половине дня.

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