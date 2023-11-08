В Барнауле очень сильно подорожали тарифы такси

В последнее время в столице Алтайского края ценники на такси доходят до 600-700 рублей в часпик, хотя раньше стоимость проезда на транспорте не превышала 400 рублей.

Как сообщает "Инцидент Барнаул", жители жалуются на цены, а эксперты убеждены, что они еще будут расти.

С начала лета стоимость поездок выросла на 30%, заявил председатель координационного совета профсоюза "Таксист" Андрей Попков. Помимо этого, профсоюз опасается, что цены поднимутся еще на 20%.

Обычно повышение на транспортные услуги происходит раз в полгода и приходится на осень. В первую очередь из-за начала учебного сезона и повышения спроса.

В этом сезоне прибавилась инфляция и рост курса доллара.

Попков объясняет рост цен на такси повышением ценников на автозапчасти, самих машин и топлива, которые зависят от зарубежной валюты.

Сейчас в таксопарке обновление и он состоит в основном из китайских автомобилей. Но на российский рынок они приходят уже с наценкой, это тоже влияет на стоимость такси.

С начала 2023 года поездки на такси в российских регионах выросли на 25%, а в Москве на 40%. Рост цен берет начало с апреля 2021 года. А в первой половине 2023 года установили рекорд, цены поднялись на 4,03%.

Ранее "Яндекс" рассказал кто в Алтайском крае может ездить на такси бесплатно.