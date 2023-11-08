11 ноября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

В Барнауле очень сильно подорожали тарифы такси

В последнее время в столице Алтайского края ценники на такси доходят до 600-700 рублей в часпик, хотя раньше стоимость проезда на транспорте не превышала 400 рублей.

Такси.
Такси.
Фото: ru.freepik.com, автор wirestock.

Как сообщает "Инцидент Барнаул", жители жалуются на цены, а эксперты убеждены, что они еще будут расти.

С начала лета стоимость поездок выросла на 30%, заявил председатель координационного совета профсоюза "Таксист" Андрей Попков. Помимо этого, профсоюз опасается, что цены поднимутся еще на 20%.

Обычно повышение на транспортные услуги происходит раз в полгода и приходится на осень. В первую очередь из-за начала учебного сезона и повышения спроса.

В этом сезоне прибавилась инфляция и рост курса доллара.

Попков объясняет рост цен на такси повышением ценников на автозапчасти, самих машин и топлива, которые зависят от зарубежной валюты.

Сейчас в таксопарке обновление и он состоит в основном из китайских автомобилей. Но на российский рынок они приходят уже с наценкой, это тоже влияет на стоимость такси.

С начала 2023 года поездки на такси в российских регионах выросли на 25%, а в Москве на 40%. Рост цен берет начало с апреля 2021 года. А в первой половине 2023 года установили рекорд, цены поднялись на 4,03%.

Ранее "Яндекс" рассказал кто в Алтайском крае может ездить на такси бесплатно.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость