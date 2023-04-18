19 апреля
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Жизнь

В Барнауле обновят главный корпус Аграрного университета

Главный корпус Аграрного университета отремонтируют за 3,5 млн рублей, сообщает «Толк» со ссылкой на «ЕИС Закупки».

Алтайский государственный аграрный университет.
Алтайский государственный аграрный университет.
Пресс-служба АГАУ.

Напомним, здание вуза находится в центре Барнаула на Красноармейском проспекте, 98. В нем отремонтируют оконные и дверные блоки. Известно, что для этого в корпусе частично разберут кирпичные стены.

В завершение ремонта дверные проемы подготовят для нужд маломобильных групп населения: добавят устройство направляющей тактильной ленты и предупредительные наклейки.

Первоначальная стоимость в контракте была 7,8 млн рублей, однако тендер выиграла компания, предложившая 3,5 млн рублей.

Ремонт в главном корпусе сделают за два месяца, на расписание учебы это не повлияет. Когда приступят к работам — пока неизвестно.

Ранее стало известно, каким будет трехэтажное здание для ремонта техники, которое построят в Барнауле.

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