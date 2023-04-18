В Барнауле обновят главный корпус Аграрного университета

Главный корпус Аграрного университета отремонтируют за 3,5 млн рублей, сообщает «Толк» со ссылкой на «ЕИС Закупки».

Напомним, здание вуза находится в центре Барнаула на Красноармейском проспекте, 98. В нем отремонтируют оконные и дверные блоки. Известно, что для этого в корпусе частично разберут кирпичные стены.

В завершение ремонта дверные проемы подготовят для нужд маломобильных групп населения: добавят устройство направляющей тактильной ленты и предупредительные наклейки.

Первоначальная стоимость в контракте была 7,8 млн рублей, однако тендер выиграла компания, предложившая 3,5 млн рублей.

Ремонт в главном корпусе сделают за два месяца, на расписание учебы это не повлияет. Когда приступят к работам — пока неизвестно.

Ранее стало известно, каким будет трехэтажное здание для ремонта техники, которое построят в Барнауле.