28 апреля
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Жизнь

В Барнауле обновляют дорожную разметку

С 25 апреля в барнаульские подрядчики начали наносить горизонтальную дорожную разметку, сообщили в мэрии города.

Разметка. Дороги. Дорога.
Разметка. Дороги. Дорога.
barnaul.org

Сразу несколько бригад работают на основных магистралях города.

Обновляют дорожную разметку на пешеходных переходах по Павловскому тракту, на выделенных для общественного транспорта полосах по пр. Ленина, Калинина, Строителей и ул. Аносова.

Кроме того, планируют выполнить работы на основных улицах города: на пр. Социалистическом, Ленина, Строителей, Красноармейском, Комсомольском, а также на ул. Молодежной, Димитрова, Чкалова, Гоголя.

Обновят дорожную разметку и на аварийно-опасных участках, в местах концентрации ДТП и на пешеходных переходах вблизи школ и детских садов.

Ранее в Барнауле начали ремонт дорог горячим асфальтом.

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