В Барнауле объявили победителей второго Всероссийского вокального конкурса «ОЛИМП».

С 14 по 16 апреля на площадке концертного зала АГИК прошёл второй Всероссийский вокальный конкурс «ОЛИМП». За два конкурсных дня жюри отсмотрели более 200 номеров, участие в которых приняли более 400 человек. Участниками конкурса стали как дети, так и взрослые, самому взрослому участнику более 60 лет, а самой маленькой участнице совсем недавно исполнилось 5. По итогам конкурсных прослушиваний состоялся большой круглый стол с педагогами участников и масштабный гала-концерт.

Церемонию награждения на гала-концерте открыла и.о. ректора Алтайского государственного института культуры Олеся Петровна Кутькина, которая подчеркнула уникальность конкурса и актуальность его проведения для региона.

По итогам конкурсных прослушиваний жюри определили победителей в 5 номинациях и выбрали обладателей гран-при конкурса. Обладатели главного приза отправятся на музыкальный образовательный форум Леонида Агутина, который пройдёт с 1 по 11 июля в г. Сочи, а также запишут песню в профессиональной студии. Лауреаты конкурса и обладатели специальных призов от жюри получили акустические системы, вокальные микрофоны, профессиональные наушники и многое другое. Лауреаты также получат дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в Алтайский государственный институт культуры. Всем победителям вручили уникальные кубки, которые специально для конкурса изготовили на ювелирном заводе.

Гран-при конкурса завоевала Яна Черемисина из города Барнаула, а также вокально-хореографическая студия «Маленькая страна», солист которой отправится на музыкальный образовательный форум Леонида Агутина.

Мы хотели бы выразить искреннюю благодарность всем нашим информационным партнёрам и спонсорам. Отдельно хотелось бы выделить и поблагодарить коллектив торговой сети «Мария-Ра», торгово-развлекательного центра «GALAXY» и лично Евгения Александровича Ракшина за поддержку вокального конкурса «ОЛИМП». Невероятно приятно, что у нас в крае есть компании, оказывающие огромную помощь в развитии детского и подросткового спорта, в реализации творческих инициатив и проведении массовых праздников, — отметили организаторы конкурса.

Председателем жюри конкурса выступила Александра Кузина — певица, финалистка шоу «Голос», «Новая звезда», педагог участников телевизионных конкурсов. В состав профессионального жюри вошли: Любовь Айкина, Елизавета Бойцова, Евгений Трофимов, Ольга Грушина и Александр Герасимов. По итогам конкурса члены жюри подчеркнули высокий уровень организации всех мероприятий и выразили готовность продолжать сотрудничество по созданию и укреплению музыкального сообщества в Алтайском крае.

Конкурс прошёл в рамках проекта центра прототипирования «Центр цифрового контента» Алтайского государственного института культуры при поддержке фонда «Социальные Инициативы». Соорганизаторами конкурса являются: Министерство культуры Алтайского края, Министерство образования и науки Алтайского края, Управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, а также Алтайское региональное отделение партии «Единая Россия».

Генеральные спонсоры конкурса: торговая сеть «Мария-Ра» и торгово-развлекательный центр «GALAXY».