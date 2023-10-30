В Барнауле некоторые трамвайные маршруты временно изменят

Измененные маршруты:
Маршрут №3: конечная станция «Пивзавод» - ул. Власихинская – ул. Малахова – пр.Космонавтов – ул. Попова – станция «Докучаево».
Маршрут №9: станция «Докучаево» - Антона Петрова – ул. Советской Армии – Депо №1 (пр. Коммунаров, 128).
Маршрут №10: станция «Докучаево» - пр. Космонавтов – ул. Малахова – ул. Антона Петрова.
Троллейбус №1: конечная станция «Стадион» - ул. Сухэ-Батора – ул. Малахова – Шинный завод.
Обратный путь происходит точно также.
На месте работают энергослужбы. После устранения неисправностей движение будет осуществляться привычным маршрутом.
Ранее стало известно, когда новые белорусские трамваи начнут ходить в Барнауле и по каким маршрутам.