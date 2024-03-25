26 марта
﻿
Жизнь

В Барнауле налоговая пытается обанкротить «паркового» подрядчика

Краевая ФНС подала иск о финансовой несостоятельности к компании «СК Город». Эта компания занималась благоустройством Изумрудного и Юбилейного парков и других территорий Барнаула, сообщает «Банкфакс».

Заснеженный Изумрудный парк.
Заснеженный Изумрудный парк.
Кристина Тарасова

Поводом для заявления налоговой стал долг на сумму около 3,4 млн рублей.

Иск в Арбитражный суд Алтайского края подали 15 марта к «СК Город» о банкротстве. По документам фирма задолжала по обязательным платежам 3,4 млн рублей, которые не поступали больше трех месяцев.

Уже 19 марта арбитраж оставил заявление без движений, так как в документе были формальные нарушения в оформления. Суд предложил устранить недостатки до 19 апреля.

Юбилейный парк, осень 2023.
Юбилейный парк, осень 2023.
Анна Зайкова

Также отмечается, что фирма «СК Город» была одним из главных подрядчиков благоустройства города и получала крупнейшие подряды от мэрии. Именно она восстанавливала Изумрудный парк, на это было потрачено 150 млн рублей.

Еще в 2022 году они начали реставрировать по контракту на 91,6 млн рублей. Еще компания «СК Город» занималась благоустройством Мизюлинской рощи, укладывала плитку на аллее по проспекту Ленина и занималась другими барнаульскими проектами.

Мизюлинская роща. Проект.
Мизюлинская роща. Проект.
barnaul.org

Также известно, что «СК Город» неоднократно нарушала сроки сдачи проектов и других своих обязательств, а также допускала некачественное проведение работ в рамках контрактов. Власти Барнаула не раз судились с фирмой, пытаясь взыскать с них штрафы и обязать ее устранить недостатки, что не всегда получалось.

До конца 2022 года фирма принадлежала Тиграну Аваняну. В настоящее время ей владеет и руководит Артем Мартыненко.

После того как «СК Город» ушла в тень, благоустройством барнаульских территорий стала заниматься фирма «Рустрой», которое в 2023 году благоустраивала Юбилейный и Центральный парки за 235,2 млн рублей.

На 2024 год фирма «Рустрой» планирует продолжить работы в Юбилейном парке за 131, 5 млн рублей. Фирмой «Рустрой» руководит Оганес Аванян, а владеет Александр Шаманин.

Ранее altapress.ru публиковал исторический фоторепортаж, что стало с Барнаульским кожевенным заводом.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость