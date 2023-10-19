21 октября
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Жизнь

В Барнауле наказали агрессивного "меломана"

39-летнему любителю громкой музыки назначили обязательные работы, сообщает "КП-Барнаул".

Суд. Судебный процесс.
Суд. Судебный процесс.
unsplash.com

Жилец многоэтажки на Змеиногорском тракте каждую ночь слушал громкую музыку. На замечания соседей он реагировал агрессивно. На кого-то кидался с ножом, а кому-то даже разбил нос.

Раньше ему назначали штрафы, но он их не оплачивал.

Мировой суд назначил подсудимому наказание в виде ограничения свободы на год и 640 часов обязательных работ.

Также частично удовлетворили иск соседу, которому дебошир разбил нос. Теперь он получит 40 тыс. рублей как компенсацию морального вреда.

Ранее суд отменил приговор футбольным фанатам за смерть болельщика.

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