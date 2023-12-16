В Барнауле начали восстанавливать теплоснабжение после массовых жалоб на холод

В барнаульской мэрии сообщили, куда обращаться с вопросами о подаче тепла.

"Барнаул" сообщает, что в поселке Южный начали устранять проблемы с теплоснабжением в квартирах откуда поступали жалобы.

Специалисты СГК отрегулировали оборудование на центральном тепловом пункте, с помощью этого подача отоплением горожанам наладилась.

Помимо этого, работы провели еще в 12 домах для улучшения теплоснабжения. По обращениям сотрудники обошли уже порядка 65 квартир, где замерили температуру.

В пресс-службе сообщили, что данная ситуация находится на особом контроле у администрации Центрального района.

По вопросам подачи тепла просят обращаться в свою управляющую компанию, в диспетчерскую СГК (599-715) и администрацию Центрального района (630-825).

Ранее мы сообщали, что барнаульцы жалуются на еле теплые батареи в квартирах.