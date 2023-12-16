В Барнауле начали строительство новогоднего городка на Мало-Тобольской

Аномальные морозы в Алтайском крае сдвинули строительство всех новогодних декораций. Но это не помешало строительству новогоднего городка на Старом базаре.

Как сообщает "Барнаул", сейчас на пешеходной зоне занимаются монтажом двух детских горок и бахромы.

Высота елки на ул. Мало-Тобольской будет шесть метров, ее установят в ближайшее время. Украшением для елки станут большие банты и шары.

Вход в городок будет украшен большими золотыми звездами, а прогулочная зона гирляндами, светящимися елями, шарами, фигурами героев мультфильмов.

Открытие новогоднего городка на Мало-Тобольской планируется 29 декабря, детали мероприятия будут сообщены дополнительно.

Ранее мы сообщали, где будут снежные городки в Барнауле.